Инвестиции в экосистему комплекса «Агропарк Dost» в Зангилане составят $100 млн

Инвестиции в создание экосистемы в рамках проекта создания в Зангиланском районе комплекса умного сельского хозяйства «Агропарк Dost» составят $100 млн.
Как сообщалось ранее, президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган в четверг приняли участие в открытии первого этапа комплекса умного сельского хозяйства «Агропарк Dost», которое создано азербайджанскими и турецкими частными инвесторами.
Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан», на первом этапе построены 5,2 тыс. кв. м. закрытых помещений, животноводческий комплекс открытого типа на 113 тыс. кв. м., социальные объекты, зоны отдыха и др. помещения. В комплексе уже имеется 3,5 тыс. голов скота и осуществляется производство продукции растениеводства. Произведенная продукция продается под маркой «Made in Qarabağ».
На втором и третьем этапе проекта общая посевная площадь достигнет 6 тыс. га, поголовье скота увеличится до 10 тыс. Кроме этого, планируется создание предприятия по переработке мяса и его последующей упаковки, склад на 100 тыс. тонн, «Aqro Market» для поставок продукции на внешние рынки и др. инфраструктура.
«Агропарк Dost» будет действовать на принципах производства халальной пищевой продукции. «После завершения проекта здесь на постоянной основе будут работать 500 человек. В целом, инвестиции в создание экосистемы агропарка оцениваются в $100 млн. Комплекс внесет важный вклад в обеспечение продовольственной безопасности Азербайджана и Турции», - отмечается в информации на сайте азербайджанского лидера.
Р.Ахмедов
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