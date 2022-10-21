Страны ЕАЭС продолжают консультации по соглашениям об общих рынках газа и нефти

Страны-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) рассчитывают после консультаций выйти на подписание соглашений о создании общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов.
О том, что подготовка текстов данных соглашений уже идет, сообщил журналистам в Ереване после встречи глав правительств стран ЕАЭС вице-премьер Алексей Оверчук.
"Продолжаются консультации по тексту соглашения об общем рынке газа, также продолжаются консультации по согласованию текста соглашения об общих рынках нефти и нефтепродуктов. Рассчитываем, что сможем выйти на подписание этих документов после соответствующих консультаций", - сказал Оверчук.
По его словам, участники заседаний Евразийского межправсовета "еще раз подтвердили, что путь, который был избран странами ЕАЭС, предполагающих заключение долгосрочных газовых контрактов, позволяет странам-участницам чувствовать себя весьма и весьма комфортно и достигать баланса интересов поставщиков и потребителей (газа)".
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