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ТЭК 21.10.2022 15:34

Страны ЕАЭС продолжают консультации по соглашениям об общих рынках газа и нефти

Страны-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) рассчитывают после консультаций выйти на подписание соглашений о создании общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов.

О том, что подготовка текстов данных соглашений уже идет, сообщил журналистам в Ереване после встречи глав правительств стран ЕАЭС вице-премьер Алексей Оверчук.

"Продолжаются консультации по тексту соглашения об общем рынке газа, также продолжаются консультации по согласованию текста соглашения об общих рынках нефти и нефтепродуктов. Рассчитываем, что сможем выйти на подписание этих документов после соответствующих консультаций", - сказал Оверчук.

По его словам, участники заседаний Евразийского межправсовета "еще раз подтвердили, что путь, который был избран странами ЕАЭС, предполагающих заключение долгосрочных газовых контрактов, позволяет странам-участницам чувствовать себя весьма и весьма комфортно и достигать баланса интересов поставщиков и потребителей (газа)".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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