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СНГ 21.10.2022 14:49

Белоруссия ни с кем не собирается воевать - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии у его страны планов вступать в какие-либо военные действия.

"Не обращайте внимания на этот вой. Мы сегодня никуда не собираемся идти. На сегодняшний день никакой войны. Нам она не нужна", - приводит слова Лукашенко госагентство БелТА.

"Надо успокоиться. Каждый должен делать свое дело, если мы хотим, чтобы не было войны", - заявил президент Белоруссии на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области в пятницу после знакомства с разработками белорусского ВПК.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВОЙНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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