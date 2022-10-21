Белоруссия ни с кем не собирается воевать - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии у его страны планов вступать в какие-либо военные действия.

"Не обращайте внимания на этот вой. Мы сегодня никуда не собираемся идти. На сегодняшний день никакой войны. Нам она не нужна", - приводит слова Лукашенко госагентство БелТА.

"Надо успокоиться. Каждый должен делать свое дело, если мы хотим, чтобы не было войны", - заявил президент Белоруссии на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области в пятницу после знакомства с разработками белорусского ВПК.