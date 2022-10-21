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Цена на нефть

18.10 $/bbl +/- WTI 82.82 -2.64 Brent 90.03 -1.59

ТЭК 21.10.2022 15:01

Нефть начала слабо снижаться

Цены на нефть перешли от умеренного роста к слабому снижению в ходе торгов в пятницу.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:31 подешевели на $0,13 (0,14%) - до $92,25 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на $0,21 (0,25%) - до $84,30 за баррель.

Накануне обе марки опустились в цене на несколько центов и могут завершить в минусе вторую неделю кряду. Главным негативным фактором для нефтяного рынка на этой неделе стали "ястребиные" комментарии руководителей Федеральной резервной системы, вызвавшие укрепление доллара и рост опасений по поводу рецессии в американской экономике.

"Вчера фьючерсы на Brent и WTI растеряли практически весь рост к концу сессии. Это говорит о том, что ралли, вызванное позитивными данными о запасах топлива в США, оказалось недолговечным", - отметили аналитики Vanda Insights.

Тем временем определенную поддержку котировкам оказали новости о возможном смягчении карантинных норм для туристов в Китае. Срок карантина может быть сокращен до 7 дней с текущих 10, написало агентство Bloomberg.

Слухи об ослаблении ограничительных мер в Китае были восприняты инвесторами как сигнал о потенциальном сворачивании политики "нулевой терпимости" к коронавирусу, что в свою очередь может подстегнуть темпы экономического роста и увеличения спроса на топливо в стране, пишет The Wall Street Journal.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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