Рейтинги популярности президента и премьера Франции ощутимо снизились

Рейтинг популярности французского президента Эмманюэля Макрона резко упал - на семь пунктов за месяц, рейтинг премьер-министра Элизабет Борн - на десять пунктов. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским и консалтинговым центром BVA, сообщает в пятницу газета Le Figaro.
Положительно к Макрону теперь относятся 36% опрошенных, а к Борн - 41%. Такой результат, пишет издание, объясняется, в частности, отрицательной реакцией явного большинства французов на то, как власти справляются с кризисом горючего. Из опрошенных 71% считает, что правительство плохо контролирует этот кризис. А 32% оценивают его действия "очень плохо".
В более широком смысле BVA определяет ухудшение имиджа президента республики, "почти непрерывно снижающегося с момента его первого избрания" в 2018 году. И этот имидж "снова ухудшается по всем проверенным показателям" по сравнению с весной 2022 года.
Только 41% французов считает, что Макрон "способен принимать необходимые решения". Это означает падение на 12 пунктов по сравнению с мартом, сообщает BVA. Снижение показателя отмечено и по части его компетентности: 40% (на 8 пунктов меньше).
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