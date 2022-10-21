Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

18.10 $/bbl +/- WTI 82.82 -2.64 Brent 90.03 -1.59

Дальнее зарубежье 21.10.2022 15:16

Рейтинги популярности президента и премьера Франции ощутимо снизились

Рейтинг популярности французского президента Эмманюэля Макрона резко упал - на семь пунктов за месяц, рейтинг премьер-министра Элизабет Борн - на десять пунктов. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским и консалтинговым центром BVA, сообщает в пятницу газета Le Figaro.

Положительно к Макрону теперь относятся 36% опрошенных, а к Борн - 41%. Такой результат, пишет издание, объясняется, в частности, отрицательной реакцией явного большинства французов на то, как власти справляются с кризисом горючего. Из опрошенных 71% считает, что правительство плохо контролирует этот кризис. А 32% оценивают его действия "очень плохо".

В более широком смысле BVA определяет ухудшение имиджа президента республики, "почти непрерывно снижающегося с момента его первого избрания" в 2018 году. И этот имидж "снова ухудшается по всем проверенным показателям" по сравнению с весной 2022 года.

Только 41% французов считает, что Макрон "способен принимать необходимые решения". Это означает падение на 12 пунктов по сравнению с мартом, сообщает BVA. Снижение показателя отмечено и по части его компетентности: 40% (на 8 пунктов меньше).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ВЛАСТЬ, РЕЙТИНГИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az