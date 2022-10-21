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Финансы 21.10.2022 15:14

Rabitabank сократил за 9 месяцев активы на 12,4%

Азербайджанский Rabitabank за январь-сентябрь 2022 года сократил активы на 12,4% - до 892,157 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

Кредитный портфель банка на 30 сентября 2022 года составил 597,466 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2021 года на 26,1% - ИФ). При этом объем потребительских кредитов оценивается в 189,39 млн манатов (рост на 27%), бизнес-кредитов – 314,333 млн манатов (рост на 30%).

Обязательства банка равны 779,083 млн манатов (спад на 15,2%).

Депозиты в банке составили 553,235 млн манатов (спад на 23,7%), в том числе вклады физических лиц – 287,964 млн манатов (рост на 13%).

Капитал банка на начало октября равен 113,074 млн манатов (рост на 13,7%), уставный капитал – 101,3 млн манатов (не изменился).

Чистая прибыль банка по итогам 9 месяцев 2022 года составила 12 млн 675,73 тыс. манатов (рост в 1,9 раза по сравнению с январем-сентябрем 2021 года).

ОАО «Rabitabank» создан в 1993 году и является 8 банком Азербайджана по объему активов. Акционерами банка являются 13 физических лиц.

Х.Насирзаде

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Тэги: БАНК, АКТИВЫ, ПРИБЫЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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