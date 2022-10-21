Казахстан планирует с 2024г использовать Транскаспийский маршрут для диверсификации экспорта нефти

Казахстан нацелен использовать для диверсификации экспорта нефти Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) с 2024 года, когда в стране вырастет добыча, сообщил министр энергетики страны Болат Акчулаков.
"Если говорить о масштабных больших перевозках путем Транскаспия, мы хотели бы быть готовыми такие маршруты иметь до момента увеличения добычи в Казахстане, как один из маршрутов, который позволяет нам диверсифицировать наш экспорт", - сказал Акчулаков на брифинге в пятницу в Астане.
По его словам, увеличение добычи нефти примерно на 12 млн тонн ожидается с середины 2024 года по результатам реализации программы проекта будущего расширения Тенгиза.
"Примерно какую-то часть этих объемов мы и должны будем начать полностью использовать для так называемых диверсифицированных маршрутов через Каспий. Но до этого мы должны переговорить, готова ли та сторона принимать такие объемы нефти в свою нефтепроводную систему", - отметил глава Минэнерго.
Министр уточнил, что для использования данного маршрута "нужно будет достаточно большое количество инфраструктуры реализовать, включая не только трубопроводный транспорт и причальное хозяйство, но и увеличение количества танкеров на Каспии, которые могли бы перевозить данную нефть".
"Этот вопрос комплексный, нами детально изучается", - резюмировал он.
Акчулаков уточнил, что в настоящее время Казахстаном ежегодно экспортируется 65-67 млн тонн посредством двух нефтепроводов - КТК и Атырау-Самара.
Как сообщалось, в начале июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил "КазМунайГазу" проработать оптимальные варианты реализации Транскаспийского международного маршрута в целях диверсификации поставок казахстанской нефти.
ТМТМ - международный транспортный коридор, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. Частью коридора является железная дорога Баку-Тбилиси-Карс.
В настоящее время основной экспортный маршрут для казахстанской нефти - система Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). На нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. Мощность трубопровода - 67 млн тонн нефти в год.
О необходимости развития альтернативного маршрута для экспорта нефти в Казахстане заговорили после сообщений о возможной приостановке работы морского терминала КТК по решению суда для устранения нарушений экологического законодательства. Этому предшествовали ограничения работы причальных установок в связи с обследованием акватории на наличие взрывоопасных объектов (мероприятия не повлияли на выполнение графика отгрузок КТК), а также мартовская остановка отгрузок с причалов КТК из-за последствий шторма, продлившаяся почти месяц.
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