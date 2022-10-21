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Транспорт и связь 21.10.2022 15:35

Автодорога из Азербайджана в Нахчыван через Иран и в обход Армении будет готова к 2024 году - Оверчук

Азербайджан и Иран приступили к строительству мостов на границе, которые свяжут автомобильные дороги двух стран и позволят обеспечить кратчайшее и удобное движение между основной частью Азербайджана и Нахчываном, эта дорога будет готова к 2024 году, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.

«Именно на Южном Кавказе сегодня формируется перекрёсток основных международных транспортных коридоров «Север – Юг» и «Восток – Запад». В случае его создания экономики Азербайджана, Армении и Грузии начнут получать дополнительную ренту, связанную с преимуществом их географического положения в Евразии», - заявил Оверчук.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», Оверчук, выступая в пятницу на пленарной сессии в рамках Международного экспортного форума «Сделано в России – 2022» заявил, что разблокирование транспортного сообщения между районами Азербайджана и Нахчываном через территорию Армении или Ирана будет иметь значительную роль.

«Сегодня Азербайджан и Иран приступили к строительству мостов на границе, которые свяжут автомобильные дороги двух стран и позволят обеспечить кратчайшее и удобное движение между районами Азербайджана и Нахчываном. Постройка железной и автомобильной дороги через Мегри по территории Армении (…) зависит от позиции Армении. При этом дорога (автомобильная – ИФ) в обход Армении уже строится через Иран, то есть примерно к 2024 году дорога будет, и она обеспечит выход на рынки Ирана, Турции и далее Европы», - отметил Оверчук.

А.Азизов

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Тэги: РОССИЯ, ТРАНСПОРТ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ


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