Эрдоган призвал Запад отказаться от санкций для победы над мировым энергетическим кризисом

Странам Запада надо отказаться от санкций против других государств, включая Иран и Венесуэлу, для урегулирования мирового энергетического кризиса, заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Всему миру нужны нефть и газ из Венесуэлы (...) С другой стороны, действует эмбарго на поставки иранской нефти", - приводит его слова "Аль-Арабийя".
"Отмените эти санкции (...) если вы хотите снижения цен, откажитесь от эмбарго против стран, которые предложат свою продукцию на рынке", - пояснил президент.
Ранее сообщалось, что Европейский совет договорился в ночь на пятницу взять за основу предложения Европейской комиссии для работы над мерами по борьбе с энергетическим кризисом. До этого глава Евросовета Шарль Мишель выразил уверенность, что разрабатываемые ЕС меры по снижению цен на энергоносители быстро дадут плоды.
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