Прикаспийские страны активно развивают Каспийский транспортный коридор - Оверчук

В Прикаспийском регионе в настоящее время происходит активное развитие Каспийского международного транспортного коридора, состоящего из трех маршрутов, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
«Сегодня в Прикаспийском регионе происходит активное развитие Каспийского международного транспортного коридора, состоящего из трех маршрутов. Первый проходит по западному берегу Каспия через Дагестан, Азербайджан и Иран. Второй является морским и обеспечивает взаимосвязи между портами всех государств бассейна Каспийского моря. Третий маршрут проходит вдоль восточного берега Каспия из России через Казахстан и Туркмению в Иран», - сказал Оверчук.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», вице-премьер, выступая в пятницу на пленарной сессии в рамках Международного экспортного форума «Сделано в России – 2022» подчеркнул, что первый и третий маршруты обеспечивают как железнодорожные, так и автомобильные перевозки.
«Преимущество Каспийского международного транспортного коридора определяется тем, что он позволяет выходить к морским портам Ирана и обеспечивает связанность с рынками Пакистана, Индии, Юго-Восточной Азии, государств Персидского залива и Африки», - отметил он.
Оверчук добавил, что в настоящее время ведется дноуглубление и реконструкция Волго-Каспийского морского судоходного канала, а также развитие портов Астрахань, Оля и Махачкала в России. «Идет расширение порта Алят в Азербайджане. Иран начинает работать над модернизацией и интеграцией своих портов с железнодорожной системой страны. Также будут производиться инвестиции в развитие терминалов и строительство логистических центров в портах Бендер-Аббас и Чабахар», - отметил он.
Он подчеркнул, что для обеспечения возрастающего объема морских перевозок на Каспии активно обсуждаются вопросы строительства морских судов различных типов. «Для этого в первую очередь будут задействованы судостроительные мощности России, Туркмении и Азербайджана», - добавил он.
Р.Ахмедов
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