Алиев считает необходимым сотрудничество стран ОТГ в сфере безопасности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает необходимым сотрудничество тюркоязычных стран в сфере безопасности.

«Я всегда очень внимательно относился к сотрудничеству в рамках Организации тюркских государств(ОТГ), также и в двустороннем формате. Укрепление связей и братских отношений со странами тюркского мира является одним из главных приоритетов внешней политики Азербайджана. Если мы посмотрим на недавнюю хронологию моих визитов и визитов глав братских государств , то можно увидеть, что мы придали этому вопросу дополнительный динамизм», - заявил Алиев в пятницу, принимая генерального секретаря ОТГ Багдада Амреева.

Глава государства подчеркнул, что отношения со всеми тюркоязычными странами являются для Азербайджана приоритетом и выразил уверенность в том, что предстоящий Саммит в Самарканде еще раз подтвердит единство стран ОТГ.

«В сложившейся геополитической ситуации, учитывая необходимость взаимной поддержки, укрепления независимости и суверенитета наших государств, придания нашему сотрудничеству конкретного содержания нам следует теснее сплотиться вокруг общих интересов. Считаю, что в этом случае, наряду с взаимной политической активностью, сотрудничество в области усиления мер безопасности будет одним из основных направлений на ближайшие годы», - сказал Алиев.

«Мир меняется, он уже изменился, поэтому новые угрозы и новые вызовы, как говорится, уже стучатся в дверь. Поэтому думаю, что наряду с экономическим сотрудничеством, сотрудничество в транспортной, гуманитарной и других сферах будет приоритетным. Со своей стороны хочу сказать, что Азербайджан и впредь будет делать все возможное для укрепления единства тюркского мира», - подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что тюркский мир гораздо шире границ национальных государств, входящих в ОТГ.

«Поэтому я уверен, что в будущем будут востребованы наши гуманитарные отношения, отношения между людьми, с представителями тюркоязычных народов, проживающих на большой географической территории», - сказал президент.

Алиев подчеркнул, что Азербайджан сделает все для укрепления единства стран, входящих в нашу организацию, поддержит братьев, проживающих в разных странах мира.

« Только азербайджанцев, проживающих за пределами Азербайджана, намного больше, чем в самом Азербайджане в несколько раз. Поэтому их безопасность, права и благополучие имеют для нас большое значение. Мы сделаем все возможное, чтобы азербайджанцы, волею судьбы, оказавшиеся за пределами нашего государства, сохранили азербайджанский язык, азербайджанские традиций, азербайджанскую культуру, верность принципам азербайджанства и своей исторической родине. Я также знаю, что все руководители тюркоязычных государств придают большое значение этому вопросу», - сказал президент.

Поэтому я думаю, что в ближайшие годы в рамках организации мы должны серьезно обсудить вопрос - права, безопасность и национальное самосознание наших братьев, проживающих за пределами стран, входящих в ОТГ.

Б.Рустамбеков