Цены на нефть вернулись к росту и могут завершить неделю в плюсе

Цены на нефть вернулись к росту вечером в пятницу и могут завершить неделю в плюсе.
Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,74 (0,8%) - до $93,12 за баррель.
Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,39 (0,46%) - до $84,9 за баррель.
С начала недели Brent прибавила в цене порядка 2%, WTI - 0,8%.
Поддержку котировкам оказали новости о возможном смягчении карантинных норм для туристов в Китае. Срок карантина может быть сокращен до 7 дней с текущих 10, написало агентство Bloomberg.
Слухи об ослаблении ограничительных мер в Китае были восприняты инвесторами как сигнал о потенциальном сворачивании политики "нулевой терпимости" к коронавирусу, что в свою очередь может подстегнуть темпы экономического роста и спрос на топливо в стране, пишет The Wall Street Journal.
Между тем главным негативным фактором для нефтяного рынка на этой неделе стали "ястребиные" комментарии руководителей Федеральной резервной системы, что привело к укреплению доллара и росту опасений по поводу рецессии в американской экономике.
В то же время на неделе стало известно, что власти США продадут дополнительные 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва, что станет последним траншем в рамках плана по выпуску на рынок 180 млн баррелей, который был принят в марте. Кроме того, американская администрация пообещала начать пополнять резервы, если нефтяные котировки опустятся ближе к $70 за баррель.
"Мы считаем, что в ближайшем будущем фьючерсы на WTI будут колебаться между $79 за баррель, поддерживаемые обещанием администрации Байдена покупать нефть для SPR в районе $70 за баррель, и $93 за баррель из-за проблем на стороне спроса и экономических опасений", - считают аналитики Sevens Report Research.
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