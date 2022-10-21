Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

18.10 $/bbl +/- WTI 82.82 -2.64 Brent 90.03 -1.59

ТЭК 21.10.2022 19:12

Цены на нефть вернулись к росту и могут завершить неделю в плюсе

Цены на нефть вернулись к росту вечером в пятницу и могут завершить неделю в плюсе.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,74 (0,8%) - до $93,12 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,39 (0,46%) - до $84,9 за баррель.

С начала недели Brent прибавила в цене порядка 2%, WTI - 0,8%.

Поддержку котировкам оказали новости о возможном смягчении карантинных норм для туристов в Китае. Срок карантина может быть сокращен до 7 дней с текущих 10, написало агентство Bloomberg.

Слухи об ослаблении ограничительных мер в Китае были восприняты инвесторами как сигнал о потенциальном сворачивании политики "нулевой терпимости" к коронавирусу, что в свою очередь может подстегнуть темпы экономического роста и спрос на топливо в стране, пишет The Wall Street Journal.

Между тем главным негативным фактором для нефтяного рынка на этой неделе стали "ястребиные" комментарии руководителей Федеральной резервной системы, что привело к укреплению доллара и росту опасений по поводу рецессии в американской экономике.

В то же время на неделе стало известно, что власти США продадут дополнительные 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва, что станет последним траншем в рамках плана по выпуску на рынок 180 млн баррелей, который был принят в марте. Кроме того, американская администрация пообещала начать пополнять резервы, если нефтяные котировки опустятся ближе к $70 за баррель.

"Мы считаем, что в ближайшем будущем фьючерсы на WTI будут колебаться между $79 за баррель, поддерживаемые обещанием администрации Байдена покупать нефть для SPR в районе $70 за баррель, и $93 за баррель из-за проблем на стороне спроса и экономических опасений", - считают аналитики Sevens Report Research.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


Похожие новости


Нефть умеренно дорожает, Brent торгуется у $92,80 за баррель Нефть уверенно дорожает, Brent - $94,2 за баррель Brent торгуется у $90,76 за баррель Цены на нефть растут после снижения до минимумов более чем за 2 недели Нефть ускорила падение Нефть слабо дешевеет

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az