Лидеры стран ЕС обещают обеспечить устойчивость работы важной инфраструктуры

Лидеры стран Евросоюза на саммите согласились, что необходимо принять меры для обеспечения устойчивости работы наиболее важных объектов инфраструктуры, говорится в их совместном заявлении.

"Евросовет призывает страны-члены принять срочные и эффективные меры и сотрудничать друг с другом, Еврокомиссией и другими имеющими к этому отношению сторонами, чтобы усилить устойчивость работы чрезвычайно важной инфраструктуры", - указано в заявлении.

В нем также отмечается, что лидеры на саммите осудили "акты диверсии против ключевых объектов инфраструктуры, таких как, например, трубопроводы "Северный поток". В заявлении говорится, что Евросоюз даст "единый и решительный" ответ на такие действия.

В ночь на 26 сентября произошла утечка газа на одной из ниток магистрали "Северный поток 2" к юго-востоку от острова Борнхольм. Утечки газа были также зафиксированы из обеих ниток "Северного потока 1" северо-восточнее острова Борнхольм.