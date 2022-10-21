Совет ЕС призывает Брюссель своевременно выделить оставшиеся 3 млрд евро помощи Украине

Совет ЕС призывает европейские структуры своевременно выделить обещанные Украине 3 млрд евро макрофинансовой помощи, говорится в заявлении, распространенном в пятницу по итогам состоявшегося в Брюсселе саммита лидеров европейских государств.

"Совет ЕС призывает к своевременному предоставлению оставшихся 3 млрд евро макрофинансовой помощи Украине, предлагает Еврокомиссии представить, а Совету - проработать, более структурное решение для предоставления помощи Украине", - отмечается в нем.

В нем также отмечается, что для облегчения доступа Украины к единому европейскому рынку должен использоваться весь потенциал соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.