Фон дер Ляйен предлагает ЕС выделять Украине по 1,5 млрд евро ежемесячно

В Евросоюзе рассматривают идею о выделении Украине по 1,5 млрд евро каждый месяц, сообщила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"В общей сложности за следующий год эта цифра составила бы 18 млрд евро", - сказала председатель Еврокомиссии на пресс-конференции в Брюсселе.

Она указала, что такой шаг позволил бы обеспечивать "предсказуемый, стабильный и надежный поток средств" для Украины.

"Мы поручили министрам финансов разработать соответствующий механизм", - добавила фон дер Ляйен.