Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

18.10 $/bbl +/- WTI 82.82 -2.64 Brent 90.03 -1.59

Дальнее зарубежье 21.10.2022 20:11

Фон дер Ляйен предлагает ЕС выделять Украине по 1,5 млрд евро ежемесячно

В Евросоюзе рассматривают идею о выделении Украине по 1,5 млрд евро каждый месяц, сообщила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"В общей сложности за следующий год эта цифра составила бы 18 млрд евро", - сказала председатель Еврокомиссии на пресс-конференции в Брюсселе.

Она указала, что такой шаг позволил бы обеспечивать "предсказуемый, стабильный и надежный поток средств" для Украины.

"Мы поручили министрам финансов разработать соответствующий механизм", - добавила фон дер Ляйен.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, УКРАИНА, ПОМОЩЬ, ПЛАНЫ


Похожие новости


Кулеба призвал ЕС ввести санкции против Ирана за предоставление РФ дронов Министры финансов стран ЕС дали Украине гарантии для получения 5 млрд евро в виде льготных кредитов Украина хочет получить 3 млрд евро финпомощи от ЕС до конца года, в 2023г - еще 12 млрд евро Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии выделение следующего транша макрофинансовой помощи ЕС В ЕС ищут решение для выделения Украине 8 млрд евро в качестве макроэкономической помощи - ЕК Премьер Украины считает реальным подготовить страну к вступлению в ЕС к концу 2024г

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az