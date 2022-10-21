Фон дер Ляйен предлагает ЕС выделять Украине по 1,5 млрд евро ежемесячно

В Евросоюзе рассматривают идею о выделении Украине по 1,5 млрд евро каждый месяц, сообщила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"В общей сложности за следующий год эта цифра составила бы 18 млрд евро", - сказала председатель Еврокомиссии на пресс-конференции в Брюсселе.
Она указала, что такой шаг позволил бы обеспечивать "предсказуемый, стабильный и надежный поток средств" для Украины.
"Мы поручили министрам финансов разработать соответствующий механизм", - добавила фон дер Ляйен.
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