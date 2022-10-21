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Дальнее зарубежье 21.10.2022 20:30

Лидер палаты общин Мордонт объявила о намерении участвовать в выборах премьер-министра Великобритании

Лидер палаты общин Пенни Мордонт объявила о намерении участвовать в выборах лидера Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра Великобритании.

"Я баллотируюсь на пост лидера Консервативной партии и вашего премьер-министра - чтобы объединить страну, выполнить наши обещания и выиграть следующие всеобщие выборы", - написала Мордонт в твиттере в пятницу.

Теперь для участия в выборах Мордонт необходимо набрать 100 номинаций от депутатов-консерваторов до 14:00 понедельника. На данный момент ее открыто поддержали всего 16 человек. При этом бывший глава Минфина Риши Сунак и бывший премьер-министр Борис Джонсон, которые еще не объявляли о желании участвовать в выборах, уже получили по 63 и 36 номинаций соответственно.

На прошлых выборах лидера партии Мордонт заняла третье место, уступив Сунаку и Лиз Трасс.

В четверг премьер-министр Великобритании Трасс заявила о своем уходе в отставку. Трасс возглавляла правительство 45 дней - самый короткий срок за всю историю британских кабинетов.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ВЫБОРЫ, КАНДИДАТ


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