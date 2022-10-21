Дефицит бюджета США в 2022 фингоду сократился на 50%, до $1,375 трлн

Дефицит госбюджета США по итогам 2022 финансового года, который завершился 30 сентября, сократился на 50% - до $1 трлн 375,389 млрд, сообщило министерство финансов страны.
Для сравнения: в 2021 году отрицательное сальдо бюджета США составило $2 трлн 775,575 млрд, уменьшившись на 11% по сравнению с рекордным уровнем 2020 года, когда дефицит превысил $3 трлн.
Расходы бюджета США в 2022 фингоду уменьшились на 8% - до $6,272 трлн, что обусловлено снижением трат на программы, связанные с COVID-19.
Доходы бюджета, тем временем, увеличились на 21%, до $4,896 трлн. В частности, поступления по налогам на физлиц выросли на 29%, до $2,642 трлн, на фоне восстановления рынка труда и повышения зарплат.
Процентные выплаты по US Treasuries в прошедшем фингоду составили $717,611 млрд по сравнению с $562,388 млрд годом ранее.
В сентябре дефицит бюджета США составил $429,673 млрд. Расходы бюджета составили $917,396 млрд, доходы - $487,723 млрд.
До начала пандемии самый значительный дефицит был отмечен в 2009 фингоду, когда страна восстанавливалась после мирового финансового кризиса, тогда он составлял $1,4 трлн, отмечает The Wall Street Journal.
Последний раз профицит бюджета фиксировался в стране в 2001 году.
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