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Дальнее зарубежье 21.10.2022 21:33

Дефицит бюджета США в 2022 фингоду сократился на 50%, до $1,375 трлн

Дефицит госбюджета США по итогам 2022 финансового года, который завершился 30 сентября, сократился на 50% - до $1 трлн 375,389 млрд, сообщило министерство финансов страны.

Для сравнения: в 2021 году отрицательное сальдо бюджета США составило $2 трлн 775,575 млрд, уменьшившись на 11% по сравнению с рекордным уровнем 2020 года, когда дефицит превысил $3 трлн.

Расходы бюджета США в 2022 фингоду уменьшились на 8% - до $6,272 трлн, что обусловлено снижением трат на программы, связанные с COVID-19.

Доходы бюджета, тем временем, увеличились на 21%, до $4,896 трлн. В частности, поступления по налогам на физлиц выросли на 29%, до $2,642 трлн, на фоне восстановления рынка труда и повышения зарплат.

Процентные выплаты по US Treasuries в прошедшем фингоду составили $717,611 млрд по сравнению с $562,388 млрд годом ранее.

В сентябре дефицит бюджета США составил $429,673 млрд. Расходы бюджета составили $917,396 млрд, доходы - $487,723 млрд.

До начала пандемии самый значительный дефицит был отмечен в 2009 фингоду, когда страна восстанавливалась после мирового финансового кризиса, тогда он составлял $1,4 трлн, отмечает The Wall Street Journal.

Последний раз профицит бюджета фиксировался в стране в 2001 году.

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Тэги: США, БЮДЖЕТ, ДЕФИЦИТ


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