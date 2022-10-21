Deutsche Bank AG пообещал "существенно" сократить углеродные выбросы в рамках Scope 3 (прочие косвенные выбросы), также называемые "финансируемыми выбросами", к 2030 году и поставил ряд целей по снижению углеродного следа в кредитном портфеле.
В сообщении банка говорится, что он "намерен поддержать постепенное и упорядоченное прекращение использования ископаемого топлива, при этом стимулируя финансирование низкоуглеродных технологий и клиентов с убедительными планами перехода" на экологически чистые источники энергии.
Deutsche Bank планирует сократить финансируемые выбросы в нефтегазовом секторе на 23% к 2030 году и на 90% - к 2050 году.
Банки, которые дали масштабные обещания по сокращению уровня выбросов парниковых газов, находятся под растущим давлением в связи с необходимостью предоставить конкретные планы по выполнению целей, пишет Bloomberg.
При этом конфликт в Украине и мировой энергетический кризис вынуждают некоторые банки пересмотреть свои обязательства в области защиты окружающей среды. Европейский центральный банк (ЕЦБ) в марте сообщил, что добивается от банков раскрытия большей информации о климатических и природных рисках, установив, что лишь 15% финансовых институтов публикуют данные о финансировании проектов, предусматривающих углеродные выбросы.
Deutsche Bank является одним из основателей альянса Net Zero Banking Alliance, образованного при ООН для достижения цели нулевых выбросов СО2 к 2050 году. В связи с этим германский банк обязан предоставлять детальную информацию о том, как будет сокращать углеродный след в своем кредитном портфеле.
Алиев считает необходимым сотрудничество стран ОТГ в сфере безопасности
Азербайджан отказался обсуждать бюджет ОБСЕ на 2023г до решения вопроса вокруг отправки группы наблюдателей в Армению
Microsoft ведет переговоры об увеличении инвестиций в OpenAI
Два человека подорвались на мине в Лачинском районе Азербайджана
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
США в начале декабря продемонстрируют новый стратегический бомбардировщик B-21
Индия провела испытание баллистической ракеты, способной нести ядерный боезаряд
Борис Джонсон готов снова бороться за пост британского премьера
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
AccessBank к вашим услугам и по субботам!
Kapital Bank обнародовал финансовые показатели за третий квартал 2022 год
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично