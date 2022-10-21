Байден надеется, что демократы успеют улучшить свои позиции перед промежуточными выборами

Президент США Джо Байден в пятницу выразил уверенность, что его Демократическая партия станет более популярной среди избирателей по мере приближения промежуточных выборов в конгресс.

"Я думаю, что мы увидим перемены в нашу пользу за несколько дней до выборов", - сказал Байден в ходе выступления в Белом доме.

"И я скажу вам почему. Потому что мы начали видеть позитивные новости в сфере экономики: цены на бензин снижаются значительно в 46 из 50 штатов благодаря тому, что я делаю. Мы двигаемся в правильном направлении", - отметил американский лидер.

Он также выразил уверенность, что улучшается ситуация и в сфере занятости.

При этом Байден подчеркнул, что опросы сейчас прогнозируют результаты выборов "то в ту, то в другую сторону".

К примеру, согласно прогнозу FiveThirtyEight, шансы на то, что демократы получат большинство в сенате, составляют 61%. С другой стороны, вероятность того, что республиканцы получат большинство в палате представителей, составляет 75%.

Американские СМИ отмечали, что за последние три недели шансы демократов на большинство в сенате упали на 7 процентных пунктов, а шансы республиканцев на большинство в нижней палате, напротив, выросли на 6 процентных пунктов.