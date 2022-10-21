Два человека подорвались на мине в Лачинском районе Азербайджана

Лачинская районная прокуратура сообщила о ранении в пятницу двух человек на освобожденных территориях, в результате подрыва на мине в селе Суарасы.
«Предварительным расследованием установлено, что в результате подрыва на мине телесные повреждения различной степени тяжести получили Эльсевяр Гамидов и Сабухи Гасанов, выполнявшие ремонтно-строительных работы на этой территории», - говорится в сообщении ведомства.
В нем отмечается, что в Лачинской районной прокуратуре ведется разбирательство по данному факту.
Б.Рустамбеков
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