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Дальнее зарубежье 21.10.2022 22:50

Борис Джонсон готов снова бороться за пост британского премьера

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готов принять участие в выборах главы Консервативной партии и, соответственно, следующего главы правительства, ради этого он прервал отдых на море, сообщает Sky News со ссылкой на его соратника.

Член парламента от Консервативной партии Джеймс Даддридж рассказал телеканалу, что Джонсон планирует принять участие в гонке за лидерство.

"Я сделаю это", - процитировал политик слова Джонсона. Он добавил, что сейчас бывший премьер-министр возвращается из отпуска на Карибских островах.

Для участия в выборах Джонсону необходимо набрать 100 номинаций от депутатов-консерваторов до 14:00 (17:00 по Баку) понедельника. На данный момент его открыто поддержали 43 человека. Бывший глава Минфина Риши Сунак набрал уже 74 номинаций, а лидер палаты общин Пенни Мордонт - единственная, кто официально заявил о планах участвовать в выборах, - 18 номинаций.

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