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Дальнее зарубежье 22.10.2022 11:00

После месяцев наводнений бразильскую Амазонку постигла сильная засуха

Через несколько месяцев после сильных наводнений, уничтоживших посевы и затопивших целые общины, тысячи бразильских семей с берегов Амазонки теперь сталкиваются с сильной засухой, которая, в некоторых районах, является самой сильной за последние десятилетия. Об этом сообщает канал CBS.

Низкий уровень реки Амазонки, расположенной в центре крупнейшей дренажной системы в мире, привел в состояние повышенной готовности десятки муниципалитетов.

По словам бразильского геолога Луны Грипп, быстрое снижение уровня воды в реке связано с меньшим, чем ожидалось, количеством осадков в августе и сентябре.

Большая часть штата Амазонас не связана дорогами, поэтому главной для них проблемой теперь является нехватка продовольствия, топлива и других товаров, обычно перевозимых по водным путям. Так, в Тефе, городе с населением 60 000 человек, критически необходимые суда не смогли прибыть в городской порт.

Ситуация еще более критична в десятках общин, разбросанных по региону, окружающему Тефе, и затрагивает около 3500 семей. Многие водные пути, такие как озера и ручьи, высохли, что лишило доступа к реке и, следовательно, к близлежащим городам, которые которые являются для сельских жителей принципиальными центрами хозяйственной жизни.

При этом, засуха разнится по степени серьезности во всем бассейне Амазонки. В Порто-Велью, столице штата Рондония, приток Амазонки река Мадейра достигла самого низкого уровня с 1998 году. А в столице штата Акко, Рио-Бранко, река Акко, протекающая через город, достигла самого низкого уровня с момента первых измерений в 1967 году, по данным Геологической службы Бразилии.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, ЗАСУХА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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