В США женщину обвинили в том, что она спустила пчелиный рой на полицейских, хотевших выселить ее из дома

Жительницу штата Массачусетс обвинили в том, что она выпустила пчел на помощников шерифа, когда они пришли вручить ей уведомление о выселении. Об этом сообщает Associated Press.
Сама женщина, 55-летняя Рори С. Вудс не признает себя виновной и при рассмотрении дела в окружном суде Спрингфилда была освобождена без залога.
Она и другие протестующие против действий полицейских утверждают, что пытались предотвратить незаконное выселение мисс Вудс. Кроме того, домовладелец Элтон Кинг представил в суд доказательства приостановления процедуры банкротства женщины, что стало решающим аргументом для судьи, поскольку полицейские руководствовались неактуальными данными о банкротстве женщины.
Согласно судебному протоколу, помощники шерифа были встречены протестующими, когда утром 12 октября они направились к дому мисс Вудс.
Вудс утверждает, что она выехала навстречу полицейским на своем внедорожнике с прицепом с пчелиными ульями. Затем она сорвала крышку с одного из ульев, в результате чего сотни пчел вылетели роем стали жалить полицейских.
Вудс, которая была в костюме пчеловода, в конце концов была закована в наручники, но не раньше, чем были ужалены несколько сотрудников департамента шерифа, в том числе трое, страдающих аллергией на пчел, говорится в отчете.
Когда обвиняемую упрекнули в суде тем, что у нескольких офицеров была аллергия, она сказала: "О, у вас аллергия? Хорошо".
Шериф округа Ник Кокки сказал, что женщине могли бы предъявить более серьезные обвинения, если бы последствия от укусов были хуже. "У нас был один сотрудник, который обратился в больницу, и, к счастью, с ним все было в порядке", - сказал он.
По словам главного заместителя шерифа Роберта Хоффмана, полицейские просто выполняли свой долг, вне зависимости от законности их действий.
"У нас был судебный приказ, и наша задача - выполнить этот его", - сказал он. "Именно прибытие мисс Вудс со своим автомобилем и прицепом привело к тому, что все пошло наперекосяк", - убежден Хоффман.
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