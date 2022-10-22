ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на границе - Минобороны

Министерство обороны Азербайджана в субботу сообщило об обстреле в пятницу вечером позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил (ВС) Армении на границе двух государств.

«21 октября в 22:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Зейлик Кельбаджарского района ( на границе Азербайджана и Армении - ИФ-Аз)», - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны отметили, что подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на вышеуказанных направлениях, приняли «адекватные ответные меры».

Р.Керимов