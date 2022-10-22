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Оборона 22.10.2022 10:50

ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на границе - Минобороны

Министерство обороны Азербайджана в субботу сообщило об обстреле в пятницу вечером позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил (ВС) Армении на границе двух государств.

«21 октября в 22:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Зейлик Кельбаджарского района ( на границе Азербайджана и Армении - ИФ-Аз)», - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны отметили, что подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на вышеуказанных направлениях, приняли «адекватные ответные меры».

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ОБСТРЕЛ, МИНОБОРОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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