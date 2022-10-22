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Оборона 22.10.2022 11:42

Азербайджанские военные приняли участие в курсе международных военных наблюдателей НАТО

Военнослужащие азербайджанской армии приняли участие в «Курсе международных военных наблюдателей» НАТО в Венгрии, сообщили в субботу в министерстве обороны Азербайджана.

«В рамках программы сотрудничества министерства обороны Азербайджана и НАТО на 2022 год военнослужащие азербайджанской армии приняли участие в «Курсе международных военных наблюдателей» в Венгрии», - говорится в сообщении военного ведомства.

Там отметили, что в ходе курса были проведены лекции и практические занятия с целью обучения деятельности и поведению международных военных наблюдателей в зоне военных конфликтов.

Успешно окончившим курс военнослужащим были вручены дипломы. К участию в международном курсе были привлечены военнослужащие из 15 стран, говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, НАТО, МИНОБОРОНЫ


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