Путин заявил, что РФ и Казахстан вносят важный вклад в упрочение безопасности в Центрально-Азиатском и Каспийском регионах

Президент РФ Владимир Путин направил поздравления президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между странами.
"За прошедшие десятилетия российско-казахстанские связи вышли на уровень стратегического партнёрства и союзничества. Расширяется содержательный двусторонний политический диалог, конструктивное сотрудничество на торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и других направлениях", - говорится в поздравительной телеграмме, текст которой размещен на сайте Кремля в субботу.
Путин заявил, что Москва и Астана эффективно взаимодействуют в рамках ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и других многосторонних структур, вносят важный вклад в упрочение безопасности и стабильности в Центрально-Азиатском и Каспийском регионах.
"Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие двусторонних отношений на благо наших братских народов. От души желаю Вам, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Казахстана - счастья и процветания", - отметил Путин.
Азербайджан, Турция и Грузия начали учения по охране стратегически важных региональных проектов
Азербайджанские военные приняли участие в курсе международных военных наблюдателей НАТО
ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на границе - Минобороны
Экономический совет обсудил проекты в Карабахе и Восточном Зангезуре
Fitch улучшило прогноз роста ВВП Азербайджана на 2022г до 4,3%
В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 выросла на 19,1%
За 2 года 261 человек в Азербайджане погиб и пострадал при подрыве на минах - Абдуллаева
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
AccessBank к вашим услугам и по субботам!
Kapital Bank обнародовал финансовые показатели за третий квартал 2022 год
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично