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СНГ 22.10.2022 12:00

Путин заявил, что РФ и Казахстан вносят важный вклад в упрочение безопасности в Центрально-Азиатском и Каспийском регионах

Президент РФ Владимир Путин направил поздравления президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между странами.

"За прошедшие десятилетия российско-казахстанские связи вышли на уровень стратегического партнёрства и союзничества. Расширяется содержательный двусторонний политический диалог, конструктивное сотрудничество на торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и других направлениях", - говорится в поздравительной телеграмме, текст которой размещен на сайте Кремля в субботу.

Путин заявил, что Москва и Астана эффективно взаимодействуют в рамках ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и других многосторонних структур, вносят важный вклад в упрочение безопасности и стабильности в Центрально-Азиатском и Каспийском регионах.

"Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие двусторонних отношений на благо наших братских народов. От души желаю Вам, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Казахстана - счастья и процветания", - отметил Путин.

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Тэги: РОССИЯ, КАЗАХСТАН, ВЛАДИМИР ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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