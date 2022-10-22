Экономический совет обсудил проекты в Карабахе и Восточном Зангезуре

Ускорение экономического развития в Карабахе и Восточном Зангезуре и реализация для этого ряда проектов обсуждались на заседании Экономического совета Азербайджана, сообщили в субботу в Кабинете министров.

«На заседании, состоявшемся 21 октября 2022 года под руководством председателя Экономического совета Азербайджана, премьер-министра Али Асадова, в соответствии с поручениями президента Азербайджана Ильхама Алиева, обсуждались вопросы по реализации некоторых мер, связанных с ускорением экономического развития на освобожденных территориях (в Карабахе и Восточном Зангезуре - ИФ-Аз), в том числе работа, связанная с механизмом поощрения инвестиций, организацией деятельности свободной экономической зоны (СЭЗ) Алят, законопроекты «О внесении изменений в миграционный кодекс Азербайджана» и «О внесении изменений в закон «О банках», выкупа части находящихся в обращении государственных облигаций, номинированных в иностранной валюте, а также ряд актуальных вопросов, связанных с небанковской кредитной организацией ЗАО AqrarKredit», - говорится в сообщении.

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