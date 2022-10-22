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Здравоохранение 22.10.2022 14:00

В России за сутки COVID-19 заболели 9,3 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ стал минимальным с конца июля и составил более 9,3 тыс. случаев, скончались 90 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"В РФ выявлено 9 348 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 466 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 3,8%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 41 субъекте РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 36 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в восьми субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России зарегистрировали 9 тыс. 761 заболевшего, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 413. Показатель заболеваемости за сутки стал минимальным с конца июля, однако тогда отмечался рост числа заболевших.

За минувшие сутки скончались 90 человек, накануне сообщалось о 93 умерших.

"Выздоровели за сутки 15 035 человек, или на 4,1% меньше в сравнении с 21 октября", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 млн 364 тыс. 263 случая заражения коронавирусной инфекцией, 389 тыс. 449 умерших и 20 млн 708 тыс. 528 выздоровевших.

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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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