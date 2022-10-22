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СНГ 22.10.2022 15:00

В Узбекистане сообщили о 16 пострадавших в результате взрыва на складе Минобороны

На западе Узбекистана в результате взрыва на складе министерства обороны пострадали 16 человек, сообщила в субботу пресс-служба министерства здравоохранения республики.

"В результате взрыва пострадали 16 человек. Всем оказана первая медицинская помощь, четверо госпитализированы", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, среди пострадавших нет тяжело раненных.

22 октября в 4:55 (3:55 по бакинскому времени) на складе Минобороны в населённом пункте Малик в Сырдарьинской области произошёл взрыв. По данным МЧС Узбекистана, в близлежащих от склада зданиях выбиты стёкла, повреждены некоторые легкие конструкции. Возникший после взрыва пожар потушен, ведется расследование причин произошедшего.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ВЗРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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