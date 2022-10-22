В Узбекистане сообщили о 16 пострадавших в результате взрыва на складе Минобороны

На западе Узбекистана в результате взрыва на складе министерства обороны пострадали 16 человек, сообщила в субботу пресс-служба министерства здравоохранения республики.
"В результате взрыва пострадали 16 человек. Всем оказана первая медицинская помощь, четверо госпитализированы", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, среди пострадавших нет тяжело раненных.
22 октября в 4:55 (3:55 по бакинскому времени) на складе Минобороны в населённом пункте Малик в Сырдарьинской области произошёл взрыв. По данным МЧС Узбекистана, в близлежащих от склада зданиях выбиты стёкла, повреждены некоторые легкие конструкции. Возникший после взрыва пожар потушен, ведется расследование причин произошедшего.
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