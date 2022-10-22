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Дальнее зарубежье 22.10.2022 15:30

Экс-председатель КНР Ху Цзиньтао покинул съезд компартии Китая до закрытия

Бывший председатель КНР Ху Цзиньтао покинул в субботу в Пекине съезд Коммунистической партии Китая до его закрытия, передают западные СМИ.

Так, агентство Bloomberg публикует видео и фотографии, на которых видно, как к 79-летнему Ху Цзиньтао, который сидит рядом с нынешним лидером Китая Си Цзиньпином, подходит сотрудник в маске, что-то ему говорит и, взяв под руки, пытается поднять его со своего места. Спустя незначительное время Ху Цзиньтао встает, что-то говорит Си Цзиньпину и вместе с двумя сотрудниками покидает президиум, не дожидаясь завершения заседания.

В Пекине в субботу завершил работу XX съезд Коммунистической партии Китая. По итогам съезда утвердили новый состав ЦК КПК, и в него не вошли четыре члена постоянного комитета политбюро, включая премьера Госсовета Ли Кэцяна.

Ожидается, что 23 октября состоится первый пленум ЦК КПК нового созыва, где будет утвержден состав политбюро и его постоянного комитета. Кроме того, на нем будет избран генеральный секретарь ЦК КПК.

Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин, как ожидается, будет переизбран на этом посту на третий срок. Это откроет путь для переизбрания его на посту председателя КНР на сессии Всекитайского собрания народных представителей в 2023 году.

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Тэги: КИТАЙ, ПАРТИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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