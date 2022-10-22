За 2 года 261 человек в Азербайджане погиб и пострадал при подрыве на минах - Абдуллаева

За последние 2 года 261 человек в Азербайджане погиб и пострадал при подрыве на минах, установленных армянской стороной, сообщила новоназначенный посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева.
«Еще одна невинная жертва мины, установленной Арменией. После войны 2020 года число жертв (погибших и пострадавших при подрыве на минах - ИФ-Аз) в Азербайджане достигло 261», - написала она в субботу в твиттере.
Лачинская районная прокуратура сообщила о ранении в пятницу двух человек в результате подрыва на мине в селе Суарасы Лачинского района, входящего в Восточно-Зангезурский экономический район Азербайджана.
Позже стало известно, что один из двух пострадавших скончался. «Получивший тяжелые травмы (в результате взрыва мины - ИФ-Аз) Эльсевяр Гамидов, 1977 года рождения, скончался», - сообщило в субботу Агентство Азербайджана по разминированию.
Там отметили, что состояние второго пострадавшего - Сабухи Гасанова, 1977 года рождения, - оценивается как удовлетворительное.
Ранее сообщалось, что за последние 30 лет более 3 тыс. 330 человек в Азербайджане погибли и пострадали при подрыве на минах, установленных армянской стороной, более 250 из них - после Второй Карабахской войны 2020 года.
Р.Керимов
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