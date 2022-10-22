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Дальнее зарубежье 22.10.2022 16:16

Делегация из Финляндии приедет в Турцию 25 октября на переговоры по экстрадиции

Делегация из Финляндии посетит Турцию 25 октября, стороны проведут переговоры вокруг экстрадиции причастных, по мнению Анкары, к террористическим структурам, сообщает в субботу агентство "Анадолу".

По его данным, представители финского Минюста встретятся с турецкими коллегами во главе с руководителем отдела Минюста Турции по иностранным делам и делам ЕС Касымом Чичеком. Ожидается, что турецкая сторона проинформирует Финляндию о преступлениях и потребует их выдачи Турции.

Экстрадиция причастных, по мнению Анкары, к террористической деятельности является одним из условий, которое Турция выдвигала для ратификации вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

На данный момент вступление этих стран в НАТО ратифицировали 28 стран из 30. Не сделали этого Турция и Венгрия. Со Швецией Турция проводит аналогичные переговоры.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ФИНЛЯНДИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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