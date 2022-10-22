Делегация из Финляндии приедет в Турцию 25 октября на переговоры по экстрадиции

Делегация из Финляндии посетит Турцию 25 октября, стороны проведут переговоры вокруг экстрадиции причастных, по мнению Анкары, к террористическим структурам, сообщает в субботу агентство "Анадолу".

По его данным, представители финского Минюста встретятся с турецкими коллегами во главе с руководителем отдела Минюста Турции по иностранным делам и делам ЕС Касымом Чичеком. Ожидается, что турецкая сторона проинформирует Финляндию о преступлениях и потребует их выдачи Турции.

Экстрадиция причастных, по мнению Анкары, к террористической деятельности является одним из условий, которое Турция выдвигала для ратификации вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

На данный момент вступление этих стран в НАТО ратифицировали 28 стран из 30. Не сделали этого Турция и Венгрия. Со Швецией Турция проводит аналогичные переговоры.