Делегация из Финляндии приедет в Турцию 25 октября на переговоры по экстрадиции

Делегация из Финляндии посетит Турцию 25 октября, стороны проведут переговоры вокруг экстрадиции причастных, по мнению Анкары, к террористическим структурам, сообщает в субботу агентство "Анадолу".
По его данным, представители финского Минюста встретятся с турецкими коллегами во главе с руководителем отдела Минюста Турции по иностранным делам и делам ЕС Касымом Чичеком. Ожидается, что турецкая сторона проинформирует Финляндию о преступлениях и потребует их выдачи Турции.
Экстрадиция причастных, по мнению Анкары, к террористической деятельности является одним из условий, которое Турция выдвигала для ратификации вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
На данный момент вступление этих стран в НАТО ратифицировали 28 стран из 30. Не сделали этого Турция и Венгрия. Со Швецией Турция проводит аналогичные переговоры.
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