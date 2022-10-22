В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 выросла на 19,1%

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 56 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 822 тыс. 908, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 47 случаев. Таким образом, суточная заболеваемость выросла примерно на 19,1%.

За минувшие сутки умерли двое больных COVID-19 (накануне летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции выявлено не было).

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 937 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечился 812 тыс. 601 человек (+ 57 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 370 человек.

За сутки медики провели 2 тыс. 540 тестов на коронавирус против 1 тыс. 962 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 303 тыс. 826 тестов на COVID-19.

Р.Керимов