Байден назвал Италию важным союзником США

Президент США Джо Байден поздравил в субботу Джорджу Мелони с вступлением в должность премьера-министра Италии, выразил готовность к сотрудничеству, говорится в заявлении Белого дома.
"Поздравляю Джорджу Мелони с вступлением в должность премьер-министра Италии", - отмечается в заявлении, распространенном в субботу.
В нем подчеркивается, что Италия является важным союзником и близким партнером США по НАТО, Вашингтон ждет от Рима продолжения поддержки Украины и дальнейшего давления на Россию, а также "обеспечения соблюдения прав человека и демократических ценностей, обеспечения устойчивого экономического роста".
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