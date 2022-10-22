Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

18.10 $/bbl +/- WTI 82.82 -2.64 Brent 90.03 -1.59

Дальнее зарубежье 22.10.2022 17:05

Байден назвал Италию важным союзником США

Президент США Джо Байден поздравил в субботу Джорджу Мелони с вступлением в должность премьера-министра Италии, выразил готовность к сотрудничеству, говорится в заявлении Белого дома.

"Поздравляю Джорджу Мелони с вступлением в должность премьер-министра Италии", - отмечается в заявлении, распространенном в субботу.

В нем подчеркивается, что Италия является важным союзником и близким партнером США по НАТО, Вашингтон ждет от Рима продолжения поддержки Украины и дальнейшего давления на Россию, а также "обеспечения соблюдения прав человека и демократических ценностей, обеспечения устойчивого экономического роста".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ИТАЛИЯ, ДЖОЗЕФ БАЙДЕН, ДЖОРДЖА МЕЛОНИ


Похожие новости


Драги обсудил с Байденом идею определения предела для цен на газ Три натовские авианосные группы начали операции вблизи Балкан Двое американцев арестованы в Риме по подозрению в убийстве полицейского Италия и США договорились об обмене дактилоскопическими данными с целью борьбы с терроризмом Трамп прибыл в Италию, где, в частности, встретится с понтификом Обама заверил уходящего в отставку итальянского премьера в сохранении союзнических отношений между Вашингтоном и Римом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az