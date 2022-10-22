Число активных налогоплательщиков в Азербайджане приблизилось к 700 тыс., увеличившись по сравнению с началом года на 5,2%, сообщили в субботу в Государственной налоговой службе (ГНС) при министерстве экономики страны.
«По состоянию на 1 октября 2022 года число активных налогоплательщиков увеличилось на 5,2% по сравнению с началом года и составило 699 тыс. 553 единицы», - говорится в сообщении.
Отмечается также рост по сравнению с началом года числа активных плательщиков НДС (на 9,8%) - до 38 тыс. 81 ед. и количества действующих хозяйствующих субъектов (на 2,9%) - до 188 тыс. 690 ед.
Р.Керимов
Азербайджан, Турция и Грузия начали учения по охране стратегически важных региональных проектов
Азербайджанские военные приняли участие в курсе международных военных наблюдателей НАТО
ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на границе - Минобороны
В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 выросла на 19,1%
За 2 года 261 человек в Азербайджане погиб и пострадал при подрыве на минах - Абдуллаева
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
На торги Sotheby`s выставят «самый значимый в этом веке» лот Тициана
Редкий розовый алмаз будет выставлен на продажу ангольской Sodiam в конце месяца
Джонсон получил поддержку более 100 депутатов, необходимую для борьбы за лидерство
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
AccessBank к вашим услугам и по субботам!
Kapital Bank обнародовал финансовые показатели за третий квартал 2022 год
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично