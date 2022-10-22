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Бизнес и законодательство 22.10.2022 18:15

Число активных налогоплательщиков в Азербайджане приблизилось к 700 тыс.

Число активных налогоплательщиков в Азербайджане приблизилось к 700 тыс., увеличившись по сравнению с началом года на 5,2%, сообщили в субботу в Государственной налоговой службе (ГНС) при министерстве экономики страны.

«По состоянию на 1 октября 2022 года число активных налогоплательщиков увеличилось на 5,2% по сравнению с началом года и составило 699 тыс. 553 единицы», - говорится в сообщении.

Отмечается также рост по сравнению с началом года числа активных плательщиков НДС (на 9,8%) - до 38 тыс. 81 ед. и количества действующих хозяйствующих субъектов (на 2,9%) - до 188 тыс. 690 ед.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГНС, СТАТИСТИКА

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