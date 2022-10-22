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Бизнес и законодательство 22.10.2022 19:15

SENSEMI DMCC вложит более 26 млн манатов в производство электросчетчиков в Сумгайыте

Представительство компании из ОАЭ SENSEMI DMCC в Азербайджане получило статус резидента Сумгайытского химического промышленного парка (СХПП), сообщили в субботу в министерстве экономики Азербайджана.

«Представительство компании создаст на территории 1 га предприятие по производству электрических автоматов и счетчиков. Инвестиции в проект превысят 26 млн манатов. Планируется открытие 83 новых рабочих мест», - говорится в сообщении.

Помимо реализации на внутреннем рынке, продукция предприятия будет также экспортироваться.

Таким образом, количество резидентов СХПП достигло 32.

Сумгайытский химический промышленный парк создан для формирования в Азербайджане благоприятных условий для развития конкурентоспособного промышленного производства на основе инновационных и высоких технологий, поддержки предпринимательства в данной области, обеспечения устойчивого развития ненефтяного сектора и повышения занятости населения в производственной сфере. Суммарные инвестиции резидентов проектов оцениваются в 6,7 млрд манатов, из которых уже вложено 6,3 млрд манатов.

На территории промышленного парка действуют и создаются предприятия по производству конкурентоспособной продукции (работ, услуг), перерабатывающие предприятия по нефтехимической и другим приоритетным отраслям промышленности.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, СХПП, РЕЗИДЕНТ


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