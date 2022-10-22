Редкий розовый алмаз будет выставлен на продажу ангольской Sodiam в конце месяца

Ангольская государственная компания Sodiam выставит на продажу редкий розовый алмаз "Роза Луло" (Lulo Rose), который она нашла в июле в руднике Луло.
Алмаз будет доступен вместе с другими неограненными драгоценными камнями для зарегистрированных клиентов с 24 октября по 14 ноября, сообщила Sodiam.
По данным австралийской Lucapa Diamond Co., "Роза Луло" может оказаться самым крупным розовым алмазом, найденным за последние 300 лет. Его вес составляет 170 карат.
Sodiam также будет продавать три алмаза весом от 112 до 160 карат.
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