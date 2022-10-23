Си Цзиньпин переизбран генсеком Компартии Китая на третий срок

Центральный комитет Коммунистической партии Китая переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК на первом пленарном заседании комитета, состоявшемся в воскресенье, сообщает "Синьхуа".
Это открывает путь для его переизбрания его на посту председателя КНР на сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент страны, ВСНП) в 2023 году. Он занимает пост главы государства с 2013 года, а в 2018 году на сессии ВСНП были приняты поправки к конституции об отмене ограничения полномочий председателя КНР двумя сроками. Уставом КПК ограничение сроков для занятия высшего партийного поста не предусмотрено.
Си Цзиньпин также был назначен председателем Центрального военного совета КПК.
Кроме того, на пленуме Си Цзиньпин, Ли Цян, Чжао Лэцзи, Ван Хунин, Цай Ци, Дин Сюэсян и Ли Си были избраны членами Постоянного комитета (ПК) Политбюро ЦК КПК.
Также были избраны члены Политбюро ЦК КПК и утвержден список членов Секретариата ЦК КПК, выдвинутых ПК Политбюро ЦК КПК, назначены члены Центрального военного совета.
Накануне завершил работу XX съезд Коммунистической партии Китая, проходивший в Пекине с 16 по 22 октября.
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