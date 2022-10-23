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СНГ 23.10.2022 11:00

Мантуров сообщил о планах РФ продлить эксплуатацию МКС до 2028 года

Россия, вероятно, продлит соглашение по Международной космической станции (МКС) до 2028 года, отталкиваясь от сроков строительства национальной орбитальной станции, заявил вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Продлить эксплуатацию МКС считаем возможным на период развертывания российской орбитальной станции в минимальной конфигурации, то есть до 2028 года", - сказал Мантуров журналистам в воскресенье.

По его словам, продление будет реализовано через официальные процедуры в национальных космических агентствах и правительствах всех стран-участниц программы МКС.

"При принятии решения о продлении сроков участия российской стороны в программе МКС мы будем исходить из принципов непрерывности отечественной пилотируемой программы, сохранения конструкторских и производственных компетенций, поддержания престижа и технологического суверенитета Российской Федерации", - заявил Мантуров.

Он добавил, что специалисты Ракетно-космической корпорации "Энергия" не выявили "неразрешимых технических проблем", препятствующих продлению срока эксплуатации российского сегмента МКС после 2024 года.

Мантуров сообщил, что базовым космодромом при строительстве Российской орбитальной станции будет Восточный. Вице-премьер отметил, что запуски российских пилотируемых транспортных кораблей в настоящее время осуществляются исключительно с космодрома Байконур в Казахстане, при этом используется инфраструктура, созданная еще в советское время. Космодром Восточный пока приспособлен только для запусков автоматических аппаратов, добавил он.

"Предстоит реализовать комплексный проект, который, помимо самой стации на орбите, включает в себя новую транспортную систему, объекты наземной инфраструктуры, комплекс управления, поиска и спасения космонавтов, и многие другие объекты, которые нужно создать, чтобы обеспечить запуски экипажей с территории Российской Федерации", - резюмировал глава Минпромторга.

Стоимость создания Российской орбитальной станции (РОС) будет определена по итогам сдачи эскизного проекта РКК "Энергия" во второй половине 2023 года, добавил он.

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Тэги: РОССИЯ, МКС


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