Количество случаев COVID-19 в мире приблизилось к 627,5 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 627 млн 471 тыс. 493, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 577 тыс. 953 человек.
В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.
Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:
США - 97 млн 190 тыс. 530 и 1 млн 67 тыс. 685.
Индия - 44 млн 642 тыс. 742 и 528 тыс. 961.
Франция - 36 млн 741 тыс. 974 и 157 тыс. 377.
Бразилия - 34 млн 780 тыс. 462 и 687 тыс. 527.
Германия - 35 млн 172 тыс. 694 и 152 тыс. 482.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро воскресенья составил 844,4. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 264 человека, в Индии - 376, во Франции - 2 тыс. 384, в Бразилии - 3 тыс. 193, в Германии - 1 тыс. 818.
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