СБУ сообщила о задержании главы «Мотор Сич»

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали президента предприятия АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева по подозрению в коллаборационизме и работе на РФ, сообщил пресс-центр СБУ.
Кроме того, правоохранители задержали начальника Департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия.
В СБУ отметили, что задержание произошло в рамках уголовного производства по незаконной поставке со стороны "Мотор Сич" товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.
Азербайджан, Турция и Грузия начали учения по охране стратегически важных региональных проектов
Азербайджанские военные приняли участие в курсе международных военных наблюдателей НАТО
ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на границе - Минобороны
В России создается теневой флот нефтетанкеров - СМИ
SENSEMI DMCC вложит более 26 млн манатов в производство электросчетчиков в Сумгайыте
Число активных налогоплательщиков в Азербайджане приблизилось к 700 тыс.
В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 17,8%
В России за сутки COVID-19 заболели 8,7 тыс. человек
Последнее письмо Джона Леннона продано на аукционе за $64 тыс.
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
AccessBank к вашим услугам и по субботам!
Kapital Bank обнародовал финансовые показатели за третий квартал 2022 год
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично