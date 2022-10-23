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СНГ 23.10.2022 11:30

СБУ сообщила о задержании главы «Мотор Сич»

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали президента предприятия АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева по подозрению в коллаборационизме и работе на РФ, сообщил пресс-центр СБУ.

Кроме того, правоохранители задержали начальника Департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия.

В СБУ отметили, что задержание произошло в рамках уголовного производства по незаконной поставке со стороны "Мотор Сич" товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

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Тэги: УКРАИНА, СБУ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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