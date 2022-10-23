Генпрокуратура Казахстана предостерегла граждан от участия в незаконных митингах

Генпрокуратура Казахстана предупреждает граждан о незаконности анонсированных в соцсетях митингах на центральных площадях страны в ближайшие дни и призывает воздержаться от участия в них.

"В социальных сетях размещаются ложные сообщения и провокационные призывы о принятии 24 и 25 октября участия в согласованных местными исполнительными органами митингах на центральных площадях. Данная информация не соответствует действительности. В эти дни на данных местах проведение каких-либо митингов не согласовывалось", - говорится в обращении заместителя генпрокурора Жандоса Умиралиева, распространенном в воскресенье.

В надзорном органе подчеркнули, что с учетом празднования Дня Республики "будут проведены только официальные культурно-массовые мероприятия".

"В этой связи, организация анонсируемых данными ложными сообщениями акций и участие в них, а также призывы к ним незаконны", - отметил Умиралиев.

Он напомнил, что порядок проведения митингов регламентирован законом "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан", который принят в мае 2020 года.

"Соответственно, организация и участие в митингах, шествиях, собраниях или демонстрациях, проводимых в нарушение требований закона (п.3 ст.3), является противоправным и влечет ответственность по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях (далее - КоАП) вплоть до 25 суток ареста", - заметил замгенпрокурора.

"На основании изложенного, а также в целях обеспечения законности, общественной безопасности, предупреждения правонарушений, защиты прав и свобод человека и гражданина, призывам неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства, не поддаваться на провокации и воздержаться от организации и участия в незаконных акциях, публичных призывов к ним", - подчеркнули в надзорном органе.

"Правоохранительные органы будут пресекать любые правонарушения, посягающие на установленный правопорядок и принимать все предусмотренные законом меры к виновным лицам", - добавили в ведомстве.