Украина намерена выйти на компании, производящие комплектующие для иранских дронов

В Украине изучают образцы иранских дронов, чтобы со временем остановить поставки комплектующих в Иран, заявил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Украинская разведка располагает образцами иранских дронов-камикадзе. Наши специалисты вместе с учеными изучают их на предмет технологий и комплектующих. Далее будем работать с компаниями, чье оборудование используется для их производства, чтобы остановить поставки комплектующих в Иран", - написал Арахамия в воскресенье в телеграм-канале.

Он также сообщил, что параллельно Украина ведет работу с соседями Ирана, чтобы остановить или задержать поставки дронов в Россию.