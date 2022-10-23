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Регион 23.10.2022 13:05

Украина намерена выйти на компании, производящие комплектующие для иранских дронов

В Украине изучают образцы иранских дронов, чтобы со временем остановить поставки комплектующих в Иран, заявил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Украинская разведка располагает образцами иранских дронов-камикадзе. Наши специалисты вместе с учеными изучают их на предмет технологий и комплектующих. Далее будем работать с компаниями, чье оборудование используется для их производства, чтобы остановить поставки комплектующих в Иран", - написал Арахамия в воскресенье в телеграм-канале.

Он также сообщил, что параллельно Украина ведет работу с соседями Ирана, чтобы остановить или задержать поставки дронов в Россию.

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Тэги: УКРАИНА, ИРАН, ДРОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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