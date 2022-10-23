В России создается теневой флот нефтетанкеров - СМИ

В России создается «теневой флот» танкеров для перевозки нефти с неизвестными владельцами, сообщил Bloomberg со ссылкой на экспертов.
Как отмечает агентство, это происходит на фоне скорого вступления в силу эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти.
Вместе с тем США уже несколько недель «бьют тревогу» из-за того, что это может привести к росту цен в преддверии промежуточных выборов.
Как считает Bloomberg, для большой части российских поставок будет использоваться сложная и «часто скрытная» сеть «судов, собственников, портов и безопасных проходов» преимущественно из организаций, которые еще хотят вести дело с Россией. «Если вы посмотрите, сколько судов было продано за последние шесть месяцев неназванным покупателям, становится совершенно понятно, что для их перевозки создается флот»,- сказал главный исполнительный директор Maersk Tankers Кристиан Ингерслев.
Судовой брокер Braemar считает, что России потребуется 240 судов, которые ранее использовались для транспортировки иранской и венесуэльской нефти. По его мнению, даже этого количества будет недостаточно для поддержки экспорта на уровне 4 млн баррелей в сутки на азиатские рынки. Braemar отмечает, что в преддверии 5 декабря резко возросла торговля танкерами со стороны нераскрытых организаций, которые базируются в Дубае, Гонконге, Сингапуре и на Кипре.
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