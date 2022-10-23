Последнее письмо Джона Леннона продано на аукционе за $64 тыс.

Последнее письмо британского музыканта и экс-участника группы The Beatles Джона Леннона продали на аукционе за $64 тыс., сообщило издание TMZ.
Письмо продали за $63 750 анонимному покупателю. Изначально ожидалось, что его стоимость составит $30–50 тыс. Цена выросла после того, как в последний день аукциона резко выросло число покупателей. Торги проводились аукционным домом Gotta Have Rock and Roll.
Леннон написал это письмо в день смерти своему бухгалтеру. В документе он перечислил имена доверенных лиц, которые могут проголосовать за него на ежегодном собрании корпорации Beatles. Собрание должно было состояться 17 декабря в Лондоне.
Леннона убили 8 декабря 1980 года в Нью-Йорке.
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