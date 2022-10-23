Экс-глава британского Минфина заявил о намерении бороться за пост лидера консерваторов

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак объявил в воскресенье о том, что поборется за пост лидера Консервативной партии и, соответственно, главы британского правительства.

"Великобритания - великая страна, но мы сейчас находимся в состоянии глубокого экономического кризиса. Вот почему я собираюсь стать лидером Консервативной партии и вашим следующим премьер-министром", - написал он в твиттере.

"Я хочу исправить нашу экономику, объединить нашу партию и помочь нашей стране", - отметил экс-министр.

Накануне сообщалось, что Риши Сунак уже располагает поддержкой 100 депутатов-консерваторов, что необходимо для участия в выборах. Такая же ситуация и у бывшего британского премьера Бориса Джонсона.

Ранее о намерении участвовать в выборах заявила лидер палаты общин Пенни Мордонт. Однако для участия ей необходимо до 14:00 местного времени (17:00 по бакинскому времени) понедельника заручиться поддержкой 100 депутатов-консерваторов. На прошлых выборах лидера партии Мордонт заняла третье место, уступив Лиз Трасс и Сунаку.

В минувший четверг премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила об уходе в отставку. Она возглавляла правительство 45 дней - самый короткий срок за всю историю британских кабинетов.