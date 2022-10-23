Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

18.10 $/bbl +/- WTI 82.82 -2.64 Brent 90.03 -1.59

Дальнее зарубежье 23.10.2022 14:30

В Словении проходят президентские выборы

Семеро кандидатов принимают участие в президентских выборах, которые проходят в воскресенье в Словении.

По данным сербского телерадиоканала РТС, наибольшие шансы имеют представитель Словенской демократической партии Анже Логар, независимый кандидат Наташа Пирц Мусар и выдвиженец от правящей партии "Социал-демократы" Милан Беглез.

Избирательным правом в Словении обладают почти 1,7 млн человек. Они могут проголосовать на 3,1 тыс. избирательных участках, которые будут открыты до 19:00 местного времени (21:00 по бакинскому времени). Первые предварительные итоги выборов ожидаются в 20:00 местного времени (22:00 по бакинскому времени).

Если ни один из кандидатов не наберет более половины голосов избирателей, будет объявлен второй тур, который состоится 13 ноября.

Новый глава государства должен вступить в должность 23 декабря, когда истечет пятилетний мандат нынешнего президента Словении Борута Пахора.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: СЛОВЕНИЯ, ВЫБОРЫ


Похожие новости


Президент Словении вручит правоцентристам мандат на формирование правительства

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az