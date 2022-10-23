В России за сутки COVID-19 заболели 8,7 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ стал минимальным с конца июля и составил почти 8,7 тыс. случаев, скончались 88 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"В РФ выявлено 8 672 новых случая COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 662 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 54,8%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в семи субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 73 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в пяти субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 9 тыс. 348 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 676. Показатель заболеваемости за сутки стал минимальным с конца июля, однако тогда отмечался рост числа заболевших.

За минувшие сутки скончались 88 человек, накануне сообщалось о 90 умерших.

"Выздоровели за сутки 10 578 человек, или на 29,6% меньше в сравнении с 22 октября", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 млн 372 тыс. 935 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 389 тыс. 537 умерших и 20 млн 719 тыс. 106 выздоровевших.