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СНГ 23.10.2022 15:51

По факту крушения самолета Су-30 в Иркутске возбуждено уголовное дело

Дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после крушения военного самолета авиапредприятия в Иркутске, сообщает в воскресенье телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).

"Следственными органами СК России по факту падения в Иркутской области самолета СУ-30, принадлежавшего авиапредприятию и выполнявшего испытание без боекомплекта, возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Падение самолета произошло на двухэтажный жилой дом", - говорится в сообщении.

По предварительным данным ведомства, "два летчика-испытателя погибли".

"Председатель СК России направил на место происшествия следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства с целью оказания практической помощи в расследовании", - говорится в пресс-релизе.

В СКР добавили, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты территориального следственного органа и Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Со своей стороны органы прокуратуры Иркутской области начали проверку после падения самолета в Иркутске, сообщило надзорное ведомство региона.

"Органами прокуратуры Иркутской области организована проверка по факту падения 23.10.2022 в вечернее время самолета в Ленинском округе г. Иркутска", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехал прокурор Иркутской области Андрей Ханько для координации деятельности экстренных служб и правоохранительных органов.

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Тэги: РОССИЯ, ИНЦИДЕНТ


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