В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 17,8%

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 46 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 822 тыс. 954, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 56 случаев. Таким образом, суточная заболеваемость снизилась примерно на 17,8%.

За минувшие сутки летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции выявлено не было (накануне умерли двое больных COVID-19).

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 937 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 812 тыс. 662 человека (+61 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 355 человек.

За сутки медики провели 1 тыс. 886 тестов на коронавирус против 2 тыс. 540 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 305 тыс. 712 тестов на COVID-19.

Р.Керимов